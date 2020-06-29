Birlikte Covid-19 tedavisi gördüğü babasını kaybeden genç: Benim canım yandı başkasınınki yanmasın

Kayseri’de birlikte Covid-19 tedavi gördüğü babasını kaybeden genç, sosyal medyadan uyardı: “Kimse, ‘Bana bulaşmaz’ demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı başkasınınki yanmasın.”

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere köyünde, 14 Haziran’da, bir evde yapılan kız isteme merasiminin ardından bir kişiye ‘corona’ teşhisi konulduktan sonra, filyasyon ekibinin incelemesinde, Hacı Göl ve babası İbrahim Göl’ün testleri pozitif çıktı.

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Baba-oğul, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. 44 haneli Yukarı Borandere Mahallesi, 17 Haziran’da karantinaya alındı.

Dün babasını kaybettiğini duyuran Göl, sosyal medyadan herkesi dikkatli olmaları, hastalığı hafife almamaları konusunda uyardı.