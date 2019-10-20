Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması ihalesinden elenmesine tepki gösterdi: “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir. Demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”