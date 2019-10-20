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Yaramazlara biraz batar!

Birlikte çay içtiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 43 yaşındaki İ.S., birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı S.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Caddesinde bulunan bir kahvede meydana geldi. S.E. ile İ.S., birlikte oturdukları kahvede çay içtikleri sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., yanında bulunan bıçak ile İ.S.’ye saldırdı.

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Çevresindekilerin müdahalesine rağmen İ.S. karnından bıçaklanarak yere yığılırken, S.E. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.S., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.S.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli S.E.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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