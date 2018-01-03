HDP’li Birlik’in ‘Erdoğan’a hakaret’ cezasına erteleme yok: Suç işleme alışkanlığı varmış

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, ‘Erdoğan’a hakaret’ gerekçesiyle yargılandığı davada bir yıl dokuz ay hapis cezası aldı.

Birlik, 2015’te düzenlenen bir basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

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Davada karar bugün Birlik’in katılmadığı üçüncü duruşmada çıktı.

HDP’li vekilin avukatlarının konuşmayla ilgili bilimsel görüş alınması talebi, dosyaya katkı sağlamayacağı ve yargılamayı sürüncemede bırakacağı gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme, Birlik’e önce bir yıl altı ay hapis cezası verdi. Ardından suçun alenen işlendiğini gerekçe gösteren mahkeme, cezada üç aylık artırıma gitti.

‘Sanığın kişilik özellikleri, adli sicil ve UYAP kaydı, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesi ve ısrarıyla yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaat oluşmadığı’ gerekçesiyle ceza ertelenmedi.

Birlik’in avukatları karara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edecek.