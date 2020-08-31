Birlik başkanı: Palamut bu yıl bol ama büyümesinde sıkıntı var, bizi korkutuyor

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu belirterek, “Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim” dedi.

Fotoğraf: AA

Özkaya, AA muhabirine, 1 Eylül itibariyle denizlerde başlayacak av sezonunu değerlendirdi.

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Balıkçılık yapan teknelerde ortalama 20 kişinin çalıştığını ifade eden Özkaya, şöyle konuştu: “Geçen sezon Covid-19 salgınından dolayı balıkçılarımız av yasağından 20 gün önce avlanmayı bırakmak zorunda kaldı. Tekne sahiplerimiz, kişilerin sağlıklarını daha değerli gördükleri için avlanmaya devam etmedi.”

Balıkçıların geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadığını vurgulayan birlik başkanı, lokanta ve restoranların kapalı olmasından dolayı balık satamayan küçük balıkçıların bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özkaya, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını 15 Nisan’dan bu yana yaptığı çalışmalarla tamamladığını aktardı: “Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Balıkçılardan gelen bilgilere göre palamudun büyümesinde biraz sıkıntı var, bu da bizi korkutuyor. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim. İnşallah hamsi de olur ama genellikle palamudun çok olduğu zaman hamsi bol olmuyor.”

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Özkaya, geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını belirtti.

Başkan, balıkçıların koruma alanlarına uyarak avlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Bu denizler hepimizin. Balıkçılarımızın stoklara zarar vermemesi lazım. Bu sene yeni koruma alanları ilan edildi. Tüketicilerimiz yasak dönemde avlanan ve boy yasağına uymayan balıkları almasınlar. Balıkçılardan istediğimiz de tebliğlerdeki kurallara uygun davranmalıdır.”

Özkaya, Akdeniz’de av yasağının 15 Eylül’de sona ereceğini de sözlerine ekledi.