BM duyurdu: Bölgedeki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı

Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2016 boyunca 4.8 milyon civarında sabit bir seyir izleyen mülteci sayısının 2017’nin başında artarak, 5 milyon 8 bin 473’e ulaştığını bildirdi.

Mülteci kamplarında kalan mültecilerin sayısı sadece 488 bin 531.

Türkiye’de ise toplam 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunuyor.