BM duyurdu: Bölgedeki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı

Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2016 boyunca 4.8 milyon civarında sabit bir seyir izleyen mülteci sayısının 2017’nin başında artarak, 5 milyon 8 bin 473’e ulaştığını bildirdi.
Mülteci kamplarında kalan mültecilerin sayısı sadece 488 bin 531.
Türkiye’de ise toplam 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunuyor.
Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var
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