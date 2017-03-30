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BM duyurdu: Bölgedeki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı

 

Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu aştı.

Fotoğraf: DHA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2016 boyunca 4.8 milyon civarında sabit bir seyir izleyen mülteci sayısının 2017’nin başında artarak, 5 milyon 8 bin 473’e ulaştığını bildirdi.

Mülteci kamplarında kalan mültecilerin sayısı sadece 488 bin 531.

Türkiye’de ise toplam 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunuyor.

Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var

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