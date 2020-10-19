Birleşik Metal-İş: Sendikalaştılar diye 46 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Kocaeli’deki Systemair HSK fabrikasında sendikaya üye olan 46 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Sendika

Sendikanın yazılı açıklamasında, İsveç şirketinin Dilovası’ndaki fabrikasında sendikal çoğunluğun sağlandığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da bunun belgelendiği ifade edildi.

Reklam

Açıklamada, işverenin işçiye ücretsiz izin dayattığı belirtilerek ‘ücretsiz izin’ uygulamasının işler durma noktasına gelmemişse uygulanamayacağı kaydedildi.

Sendika, sözkonusu işyerinde üretimin yoğun olarak sürdüğünü ve fazla mesai yaptırıldığını dile getirerek Systemair’in sendikalaşmaya karşı böyle bir adım attığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Systemair HSK yönetimi bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir. Systemair HSK işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır. İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve ücretsiz izin baskısı derhal durdurulmalıdır.”

Reklam

İşçiler, şirketin uygulaması sonrası fabrikanın önüne giderek eyleme başladı.