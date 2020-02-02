Birleşik Metal-İş de MESS ile anlaştı

Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının ardından Birleşik Metal-İş de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesini (TİS) imzaladı.

Fotoğraf: DHA

Geçen yılın ekim ayından beri sürdürülen, grev kararına kadar uzanan TİS anlaşmazlığı Türk Metal ve Özçelik-İş ile MESS’in sözleşme imzalamasıyla büyük ölçünde aşılmıştı. Yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden Birleşik Metal-İş ise anlaşmayı kabul etmemiş, 5 Şubat’ta greve çıkacağını duyurmuştu.

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Birleşik Metal-İş, bugün yayınladığı açıklamasında, grev kararının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye girerek tarafları bugün bakanlıkta bir araya getirdiğini ifade etti.

Sendikamız da bu davet üzerine Bakanlığa gelerek görüşmede bulunmuştur. Bu görüşmede grup toplu sözleşmesi imzalanmıştı. Ayrıntılar sendikamız Facebook sayfasında… pic.twitter.com/QRXoXpq6gB — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) February 2, 2020

Açıklamada, görüşmede sözleşmenin imzalandığı belirtilerek ilk ayı ay için ortalama yüzde 17.3 zam yapılacağı, bunun ikinci ay sosyal haklarla birlikte yüzde 18.50 olacağı ifade edildi. Bu rakamın enflasyonun altında kalması durumunda da enflasyon kadar artışa gidileceği kaydedildi.