Diken

Yaramazlara biraz batar!

Birleşik Metal-İş de MESS ile anlaştı

Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının ardından Birleşik Metal-İş de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesini (TİS) imzaladı.

Fotoğraf: DHA

Geçen yılın ekim ayından beri sürdürülen, grev kararına kadar uzanan TİS anlaşmazlığı Türk Metal ve Özçelik-İş ile MESS’in sözleşme imzalamasıyla büyük ölçünde aşılmıştı. Yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden Birleşik Metal-İş ise anlaşmayı kabul etmemiş, 5 Şubat’ta greve çıkacağını duyurmuştu.

Reklam

Birleşik Metal-İş, bugün yayınladığı açıklamasında, grev kararının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devreye girerek tarafları bugün bakanlıkta bir araya getirdiğini ifade etti.

Açıklamada, görüşmede sözleşmenin imzalandığı belirtilerek ilk ayı ay için ortalama yüzde 17.3 zam yapılacağı, bunun ikinci ay sosyal haklarla birlikte yüzde 18.50 olacağı ifade edildi. Bu rakamın enflasyonun altında kalması durumunda da enflasyon kadar artışa gidileceği kaydedildi.

Reklam

Metalde anlaşma sağlandı; Birleşik Metal-İş ile MESS arasında müzakere sürüyor

MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti

Metal sektöründe grev ihtimali sürüyor: Yüzde 10’luk artış reddedildi

Metal işçileri ‘talepleri kabul edilmezse’ 5 Şubat’ta grevde

Metal sektöründe işçi sendikaları grev kararı aldı

İşverenle anlaşamayan 130 bin metal işçisi, grev için gün sayıyor

SON HABERLER

Suriye sınırına zırhlı araç ve obüs topu sevkiyatı

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araç kirpiler ile obüs toplarını taşıyan TIR’lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Hatay’a geçti. Askeri araçların, Suriye’deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...