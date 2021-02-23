Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 3 bin 313 lira; yıllık gıda enflasyonu yüzde 30

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık sınırının 3 bin 313 liraya yükseldiğini belirtirken, gıda enflasyonun da bir yılda yüzde 30 arttığını kaydetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Konfederasyonun ar-ge birimi KAMUAR, Ankara’daki market ve pazarlardan 76 gıda maddesinin fiyatının araştırılmasıyla hazırladığı raporunu açıkladı.

Reklam

Buna göre şubat ayında gıda fiyatları önceki aya göre yüzde 2.8 arttı. Ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatları bir önceki aya göre değişmedi.

Meyve fiyatı yüzde 4.3, sebze fiyatı ise yüzde 2.7 arttı.

Gıda fiyatlarında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 oranında artış görüldü. Oransal olarak en büyük artış, yüzde 55.8’le sebzede görüldü. Bunun yüzde 35.4’le süt, süt ürünleri ve yumurta takip etti.

Reklam

Açlık sınırı, ocak ayında 3 bin 267 liraydı. Bu kalemde de bir ayda 46 liralık artış kayda geçti. Net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş.