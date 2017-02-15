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Birleşik Arap Emirlikleri’nde 40 futbolcuya ‘etik dışı saç’ cezası: ‘İslami usullere’ uygun hale getirmeleri istendi

Futbol hayatını Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürdüren 40 oyuncuya ‘etik dışı saç kesimi’ nedeniyle ceza verildi.

Asamoah Gyan. Fotoğraf: twitter.com/wutiwuti11

Eurosport’un haberine göre ülkenin futbol federasyonu tarafından yapılan açıklamada, futbolculardan saçlarını ‘İslami usullere’ uygun hale getirmeleri istendi.

‘Etik dışı saç’ cezasına çarptırılan isimlerden biri de Ganalı futbolcu Asamoah Gyan. Al Ahli’de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu mohikan stili saçlarıyla tanınıyor. Saçın orta bölümünü uzun bırakan bu kesim şekli, Arap coğrafyasında yasaklanmış durumda.

 

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