Birleşik Arap Emirlikleri uzaya astronot gönderen 41’inci ülke oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu Haza Ali Mansuri’nin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşmasıyla BAE uzaya astronot gönderen 41’inci ülke oldu.

Fotoğraf: Nasa.gov

BAE’den Mansuri ile birlikte Rus Oleg Skripoçka ve Amerikalı Jessica Meir’i taşıyan Soyuz MS-15 uzay kapsülü geçen çarşamba Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden yerel saatle 18:57’de fırlatılmıştı.

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Fırlatmadan önce düzenlenen basın toplantısında Mansuri şu ifadeleri kullanmıştı: “Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde görev yapacak ilk Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum.”

Haza Ali Mansuri, Oleg Skripoçka ve Jessica Meir (Fotoğraf: Reuters)

4 bin aday arasından seçilmeyi başaran eski savaş pilotu Mansuri sözlerine şöyle devam etmişti “Görevimi başarıyla tamamlayarak herkesle paylaşabileceğim bir bilgi ve deneyim birikimiyle geri dönebilmek için can atıyorum.”

ISS’e varan astronotları istasyonda görev yapan Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Aleksandr Skvortsov, ABD’li astronotlar Christina Koch, Nick Hague, Andrew Morgan ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) astronot Luca Parmitano karşıladı.

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After a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station, three Earthlings opened the hatch to their new home at 6:12pm ET. Watch the crew being welcomed aboard our orbiting laboratory and ask questions using #AskNASA: https://t.co/YqjHuhFtPX pic.twitter.com/VBm3g8LRlL — NASA (@NASA) September 25, 2019

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Twitter hesabından ekibin istasyona giriş anının görüntülerini paylaştı.

Mansouri görevi kapsamında diğer arkadaşlarıyla bilimsel deneyler ve ölçümler, ESA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile de ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Ulusal kahramana dönüştü

Adeta bir ‘ulusal kahraman’ gibi anılan Mansuri’nin yolculuğu ülkesinde alkışlarla karşılandı. Dünyanın en yüksek gökdeleni kabul edilen Burç Halife’de Mansuri resmi yansıtıldı.

أعلى برج في العالم يواكب على طريقته مهمة أول رائد فضاء إماراتي#برج_خليفة



The tallest building in the world #BurjKhalifa lights up for the UAE's historic launch to the International Space Station @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/MmUH81xX7a — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 25, 2019

Mansuri İSS’e yolculuk yapan ilk BAE’li Arap vatandaşı, fakat ilk Müslüman değil. Bu ünvan, 1985’te ABD’nin uzay aracıyla göreve çıkan Suudi Arabistanlı Sultan bin Selman El Suud’a ait.

Suriye’den hava kuvvetleri pilotu Muhammed Faris ise 1987’de dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) ait Mir uzay istasyonunda bir hafta geçirmişti.