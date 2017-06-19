Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’ye Katar konusunda ‘Aklını başına al’ dedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Katar’a uygulanan diplomasi ablukasında Türkiye’yi tutumundan dolayı eleştirip ‘akıllıca davranmasını’ istedi.

‘Dengeli davranın’

Reuters’ın aktardığına göre Paris’te konuşan Gargash, Katar’a karşı Arap ablukasına destek vermenin Türkiye’nin çıkarına olacağını anlamasını umut ettiklerini söyledi.

Katar’ın güçlü Arap komşularının uyguladığı izolasyonun ‘yıllar’ sürebileceğini söyleyen Gargash, Türkiye’yi krizde dengeli bir tutum sergilemeye çağırdı.

‘Bırakın dışlansınlar’

Arap ülkelerinin Katar konusundaki şikayetlerine dair bir listenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten BAE dışişleri bakanı, Doha’nın iddiaları reddeder pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini de söyledi.

Gargash, “Kuveyt’in arabuluculuğu çok yararlı olacak ve talepler olacak. Katar artık işlerin değiştiğini ve izolasyonun yıllar sürebileceğini anlayacak. Eğer siyasi rollerine dair sapkın görüşleri yüzünden dışlanmak istiyorlarsa bırakın dışlansınlar” dedi.

BAE’li bakan, Katar’ın aşırı grupları ve cihatçıları destekleme konusundaki tutumunu değiştirmesi durumunda, konuyu takip etmek için Batı’ya bir izleme sistemi kurması önerisi yapacaklarını da belirtti.

Katar, haftalardır Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’in başını çektiği diplomasi ve ulaşım ablukasıyla baş ediyor. Körfez ülkeleri IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi örgütlere destek olmakla suçlanırken, Doha yönetimi ise iddiaları reddediyor.

Türkiye başından beri dış politikada benzer çizgi izlediği Katar’a desteğini sunarken, son olarak da ülkedeki üsse asker gönderme anlaşmasını krizin patlak vermesinin ardından hızla Meclis’ten geçirmişti. Katar’daki üsse Türk askerlerinin vardığı öğrenildi.

Körfez ülkeleri Türkiye’yi krizi askeri boyuta taşıdığı gerekçesiyle eleştiriyor.