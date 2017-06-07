Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’a sempati yorumlarını 15 yıl hapisle yargılayacak


 

Suudi Arabistan’la birlikte Katar’a ablukanın başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), ülkede Katar’a yönelik her tür dayanışma ve sempati paylaşımını 15 yıl hapis cezasıyla yargılayacağı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün de katılmıştı.

BAE merkezli Gulf News gazetesi ve El Arabiya kanalının aktardığına göre Katar’a sempati gösteren ya da BAE’nin tutumunu eleştiren sosyal medya ya da farklı platformlardaki her tür yoruma yaptırım gelecek. Buna göre 15 yıla kadar yargılanmanın yanısıra 500 bin dirhem para cezası da verilebilir.

BAE’nin bu hamlesinin ardında özellikle Twitter’daki Katar’la dayanışma mesajları yatıyor. Arap basınında da konuya ilişkin farklı tutum almalar söz konusu. Reuters’ın aktardığına göre medyada ‘kalem savaşları’ yaşanıyor.

Katar pasaportlulara geçiş yok

BAE merkezli hava yolu şirketi Etihad da, Katar pasaportu taşıyanların BAE’ye giriş yapamayacağını duyurdu. Katar pasaportu taşıyanlar BAE’den aktarma da yapamayacak. Katar’da göçmen ya da gurbetçi olarak yaşayan Katar ikametliler de aynı yasak kapsamında.

 

Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması öne çekiliyor

Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta

Katar’a diplomatik tecrite Ürdün de katıldı

Erdoğan’a göre Katar’a ‘oyun’ oynanıyor: Arkasında kim olduğunu bulamadık

Bakan Zeybekci’nin ‘içi rahat’: Katar krizi Türkiye’ye sıçramayacak

Körfez’in diplomatik tecrite aldığı Katar, ‘oturup konuşmak’ istiyor

Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı

Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Erdoğan arabulucuğa soyundu: Katar krizinde liderlerle telefon trafiği

Maldivler de yetişti: Katar’la diplomatik ilişkileri kesti

Türkiye’den ilk Katar yorumu: Üzgünüz, krizin çözülmesi için her tür desteği veririz

Körfez’deki krizin perde arkası: Siber saldırı ve Trump’ın ziyareti etkili oldu

Katar Körfez’e karşı savunmada: Karalama kampanyasının hedefi vesayet altına almak

Yaptırımlar başladı: Etihad ve Flydubai, Katar uçuşlarını durduruyor

Kervana Yemen de katıldı: Katar’la diplomatik ilişki kesildi

Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

 

SON HABERLER

Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması öne çekiliyor

  Hükümet Katar’da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın Meclis gündeminde öne çekilip bugün ele alınmasını önerdi. Hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün de katılmıştı. Türkiye ise şu zamana kadar taraflara diyalog […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...