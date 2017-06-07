Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’a sempati yorumlarını 15 yıl hapisle yargılayacak

Suudi Arabistan’la birlikte Katar’a ablukanın başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), ülkede Katar’a yönelik her tür dayanışma ve sempati paylaşımını 15 yıl hapis cezasıyla yargılayacağı duyuruldu.
Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki yedi ülke Katar’ı ‘teröre destek olduğu’gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya son olarak Ürdün de katılmıştı.
BAE merkezli Gulf News gazetesi ve El Arabiya kanalının aktardığına göre Katar’a sempati gösteren ya da BAE’nin tutumunu eleştiren sosyal medya ya da farklı platformlardaki her tür yoruma yaptırım gelecek. Buna göre 15 yıla kadar yargılanmanın yanısıra 500 bin dirhem para cezası da verilebilir.
BAE’nin bu hamlesinin ardında özellikle Twitter’daki Katar’la dayanışma mesajları yatıyor. Arap basınında da konuya ilişkin farklı tutum almalar söz konusu. Reuters’ın aktardığına göre medyada ‘kalem savaşları’ yaşanıyor.
Katar pasaportlulara geçiş yok
BAE merkezli hava yolu şirketi Etihad da, Katar pasaportu taşıyanların BAE’ye giriş yapamayacağını duyurdu. Katar pasaportu taşıyanlar BAE’den aktarma da yapamayacak. Katar’da göçmen ya da gurbetçi olarak yaşayan Katar ikametliler de aynı yasak kapsamında.
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