Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kadın astronotunu tanıttı

Nur el Matruşi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk kadın astronotu olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: CNN International

Dubai şeyhi, 28 yaşındaki el Matruşi’nin, polis teşkilatı pilotu Muhammed el Molla’yla birlikte programa başvuran 4 binden fazla aday arasından seçildiğini söyledi.

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CNN’in haberine göre el Matruşi şunları kaydetti: “Bu ulus bugün bana unutulmaz anlar yaşattı. Halkımızın hafızasına sonsuza dek kazınacak tarihi anlar ve başarıları yazmak için elimden geleni yapacağım. Akıllı liderliğimize ve astronot programı ekibine teşekkür ediyorum. Hazırlıklar ve çalışmalar şimdi başlayabilir.”

El Matruşu 1993 doğumlu. Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi’nde makine mühendisliği okumuş.

Şeyh Muhammed, ikilinin gelecekteki uzay araştırmaları için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) eğitim alacağını söyledi.