Birkin çantadan yapılan ‘Birkinstock’ terlikler yarım milyon liraya satılıyor

Altından daha iyi yatırım olarak nitelendirilen binlerce dolarlık Hermes Birkin çantalardan terlik yapıldı. ‘Birkinstock‘ların fiyatı 76 bin doları (yaklaşık 540 bin lira) buluyor.

Fotoğraf: MSCHF

Daha önce de yaptığı sıradışı sanat projeleriyle adını duyuran ABD’li kolektif MSCHF, Fransız marka Hermes’in ikonik Birkin çanta modellerini Alman klasiği Birkenstock terliklere dönüştürdü.

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Proje için kullanıcıların uğruna sıra beklediği 122 bin 500 dolar (80 bin lira) değerinde dört Birkin çantayı ham madde olarak kullanarak ‘kurban eden’ MSCHF terlikleri yaptıracak usta bulmakta zorlandı.

İsmini oyuncu Jane Birkin’den alan çantalar, zanaatkarlar tarafından elle imal ediliyor ve bir tanesini yapımı en az 18 saat sürüyor.

Proje için başvurulan birkaç deri işçisi Birkin çantaları parçalamak istemediği için teklifi reddetti.

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Çantaların neredeyse ‘kutsal’ kabul edilmesi fikrini daha cazip bulan sanat kolektifi eserleri parçalamaya yabancı değil.

Geçen yıl da Britanyalı çağdaş santçı Damien Hirst’ün bir eserini 30 bin dolara satın alıp parçalayarak yeniden satmıştı.

Sipariş üzerine hazırlanan ‘Birkinstock’ terliklerden 10 çiftten az üretilecek. Şimdiden iki çifti satılmış bile. Terliklerin fiyatı hangi Birkin çantanın kullanıldığı ve ne kadar malzeme kullanıldığına bağlı olarak 34 bin-76 bin dolar arasında değişiyor.

Kolektifin yaratıcı direktörerinden Lukas Bentel, “Birkin’ler kültürel bir meme gibi, belirli bir zenginliğin sembolü” diyor. Birkin’i ulaşılabilir objelere bölerek insanlara bu sembolü sorgulatmak istediklerini anlatıyor.

Bu sıradışı işbirliğinde Birkin ve Birkenstock’un bir bağı yok.