Birinci köprü, 15 Temmuz saat 02.00’dan itibaren trafiğe kapanacak

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, birinci köprü 15 Temmuz saat 02.00’dan itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Kapanacak yollar şöyle:
– O-1 Güney Otoyolu, Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi’ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilecek.
– Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilecek.
– D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yoluna (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları) yönlendirilecek.
– Kısıklı Caddesi’nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.
– Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprüsü Girişi – Kısıklı istikameti kapatılacak.
– Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.
– Şile yolu Libadiye Kavşağı’ndan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacak.
– Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.
– Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.
– Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.
– Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.
– D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü’ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.
– Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.