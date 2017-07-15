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Birinci köprü, 15 Temmuz etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

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Birinci köprü, 15 Temmuz etkinlikleri sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA

Kapanan yollar şöyle:

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– O-1 Güney Otoyolu, Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi’ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilecek.

– Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilecek.

–  D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yoluna (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları) yönlendirilecek.

–  Kısıklı Caddesi’nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

– Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprüsü Girişi – Kısıklı istikameti kapatılacak.

– Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

– Şile yolu Libadiye Kavşağı’ndan Vecdi Diker Tüneli istikameti kapatılacak.

– Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

– Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

– Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

– Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

– D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü’ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

– Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.

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