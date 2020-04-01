Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuğa ‘korsan taksi’ muamelesi

Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacağı belirtildi. Hükümet yetkilileri bunun corona virüsünün başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden diğer illere yayılmasını önlemek amacıyla uygulanacağını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

‘Corona’ önlemleri kapsamında 30 şehir için seyahat kısıtlaması getirilmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul’dan taşraya gidenlerin virüsünü yaymaya başladığını belirterek, vatandaşları bu konuda uyarmıştı.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre İçişleri Bakanlığı, eş, dost, akraba bile olsa kendisine ait araçta ve birinci derece yakınları olmayanların şehir dışına çıkışına izin vermeme kararı aldı.

Kendisine ait aracı ve birinci derece yakını olmayanlarla seyahat denetimi, sadece büyük şehirlerin çıkışlarında değil, 81 ilin girişlerinde de yapılacak. Seyahat iznini amaç dışı kullananlara ceza verilecek.

Hükümet kaynaklarının açıklaması şöyle: “Araçtakiler ‘Akrabam veya arkadaşım’ dese bile bunlara korsan taksi muamelesi yapıp ceza kesilecek. Sadece birinci derece yakınların araçlarının geçişine izin verilecek. Özellikle İstanbul’da sorun yaşanıyor. Büyük oranda çıkışlar engellenecek.”

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Son olarak, Türkiye içinde şehir değiştirenlerin evde karantinaya alınacağı bir uygulamaya başlanmıştı.