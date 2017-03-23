Biri Fenerbahçe taraftarını gözetliyor: Yönetimin tercihi değil ‘rutin’ güvenlik tedbiriymiş 

Euroleague’de Fenerbahçe’nin Maccabi Fox’a son saniye basketiyle kaybettiği maçta tribünlerin bir bölümünün yönetimin talimatıyla kamerayla kayıt altına alındığına dair iddialar üzerine sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Sayın @Fenerbahce yönetimi, @FBBasketbol maçlarında talimatınızla maç boyu tribünü çeken teşhirci kamera görüntüleri, arşiv için güzel olur pic.twitter.com/KqOaG3jJXs — İKG (@sensiblex) 21 Mart 2017

‘Kulüp tarafından emniyet birimleriyle koordineli yürütülüyor’

Söz konusu uygulamanın yönetimin kendi tercihi olmadığı savunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Bu uygulama, salonda emniyet birimleri tarafından alınan tedbirlerin bir parçasıdır. Yapılan uygulama, kulüp tarafından, emniyet birimleriyle koordineli olarak yürütülmekte olup, ilgili yasalara uygun bir şekilde yapılmakta ve denetlenmektedir. Keza bu uygulama salonun herhangi bir bölümüne değil, salonun bütününe yönelik olarak yıllardan beri uygulanan, rutin bir güvenlik tedbiridir.”