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Yaramazlara biraz batar!

Biri eski tuğgeneral, 30’u eski pilot 99 kişi için ‘FETÖ’den gözaltı kararı

 

Ankara başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturmasında Hava Kuvvetleri’nden biri eski tuğgeneral, 30’u eski pilot olmak üzere 99 kişi için gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında örgütle irtibatları tespit edilen ve haklarında daha önce idari işlem yapılan bir tuğgeneral, iki binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen olmak üzere 99 şüpheli için gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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Açıklamada şüphelilerin ‘FETÖ’nün mahrem imamları’ ile ‘kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle’ haberleştikleri de kaydedildi.

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