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Yaramazlara biraz batar!

Biri bebek üç kişinin cansız bedeni çıkarılırken ağladı: Hepimiz insanız

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda süren çalışmalar sırasında üç kişinin cansız bedeni çıkarılırken gözyaşlarına boğuldu. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre yedi katlı 28 dairenin bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda, beşinci kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.

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Aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek üç kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Kaymak, arama kurtarmacıların soğukkanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar da kendi adına hep koruduğunu anlattı. 

Bir bebeğin çıkması karşısında sinirlerinin boşaldığını anlatan Kaymak, “Hepimiz insanız” ifadelerini kullandı.

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