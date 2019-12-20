Biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı’nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin başbakanlığı bırakırken yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, “Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut” sözleri ile ilgili olarak, ‘Kriz doğmasın diye, bütün acısını içine gömerek söz konusu konuşmayı yaptığını’ söyledi. Erdoğan’ın ‘kadim dostu’ olduğunu belirten Davutoğlu, milletvekili transferi konusundaki tartışmalara değinerek, ‘Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmayı düşünmediğini’ ifade etti.