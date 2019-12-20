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Yaramazlara biraz batar!

Biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Kahramanmaraş’ta biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma dün akşam Ağabeyli Mahallesi’nin Ortaköy mevkisinde define arayan bir grubun kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı.

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Kaçak kazı yapan A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K. (54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58) ve U.A. (28) suçüstü yakalandı.

Ayrıca yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, tablet, dizüstü bilgisayar, iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve kazmaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.K.’nin arkeolog olduğu ortaya çıktı.

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