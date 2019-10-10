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Yaramazlara biraz batar!

BirGün gazetesinin internet sitesi yöneticisine gözaltı

BirGün gazetesinin internet sitesinin yöneticisi Hakan Demir gözaltına alındı.

Gazetenin haberine göre polisler Demir’i gözaltına almak için bugün sabah saatlerinde evine gitti.

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Haberde “Gözaltına alınma gerekçesinin internet sitesinde yer alan haberler olduğu tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

BirGün Yayın Kurulu üyesi İbrahim Varlı, gözaltı gerekçesinin, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili haber ajanslarından alınarak siteye girilen bir haber olduğunu dile getirdi.

BirGün yöneticisi Berkant Gültekin, saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan Demir’in, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğunu kaydetti. Gültekin, saat 09.51 itibariyle Demir’le avukatlarının görüştürülmediğini ifade etti.

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AA’nın haberinde Demir’in, gazetenin Twitter hesabından yapılan paylaşım nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlandığı belirtildi.

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