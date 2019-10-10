BirGün gazetesinin internet sitesi yöneticisine gözaltı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.