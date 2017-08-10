BirGün editörü evine yapılan baskınla gözaltına alındı

BirGün, editörlerinden Burak Ekici’nin sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındığını duyurdu.

Gazetenin internet sitesinde Ekici’nin sabah saatlerinde hiçbir bilgi verilmeksizin polis tarafından gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü kaydedildi.

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Polis Burak Ekici’nin bilgisayarına ve cep telefonuna da el koydu. Ekici’nin bu sabah başlatılan ve 35 kişinin gözaltına alındığı medya operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunanların ByLock kullanıcısı olduğu iddia ediliyor.

BirGün, yaptığı açıklamayla kendilerinin de iddialarla ilgili beklemede olduğunu duyurdu.

Gazete şu açıklamayı yaptı: “10 Ağustos 2017 sabah saatlerinde 35 kişi hakkında FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda www.birgun.net internet sitemizde yaklaşık bir yıl önce işe giren genç meslektaşımız Burak Ekici de sabah evinde gözaltına alınmıştır.

Operasyon gazetemize yönelik değildir ancak avukatlarımız konuyu yakinen takip etmektedir. Ekici ile ilgili iddiaların tarafımıza bildirilmesini ve soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz.”