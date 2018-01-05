Bireysel emeklilikte hisse senedi fonlarını seçenler 2017’de yüzde 47.5 kazandı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) hisse senedi ağırlıklı fonları seçen tasarruf sahipleri, geçen yıl yüzde 47.5’lik getiri elde etti.

AA’nın Finnet verilerinden derlediği bilgilere göre Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 47,6’lık yükselişini yakalayan BES hisse senedi fonları, diğer fon türlerinin çok üzerindeki getirisiyle geçen yıl yatırımcılarını sevindirdi.

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BES fonları, 2017’de ortalama yüzde 14,69 getiri sağlarken, türlerine göre bakıldığında hisse senedini yüzde 26.54 ile fon sepeti fonları ve yüzde 20.33 ile kıymetli madenler fonları izledi.

2017’nin en az kazandıran BES fon türü ise yüzde 10.45 ile borçlanma araçları oldu.

BES fonları arasında en çok kazandıran 10 fon, Cigna Finans Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Ziraat Hayat Emeklilik ve Garanti Emekllilk şirketlerine ait fonlar oldu.

Cigna Finans’a ait hisse senedi yoğun fon yüzde 65 ile en fazla kazandıran fon olurken, bu fonu yüzde 57.4’lük getiri ile Anadolu Hayat ve Allianz Hayat’a ait fonlar takip etti.