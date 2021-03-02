Birçok kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 53 kişi gözaltında

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yayınladığı yazıda, “Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir” ifadelerini kullandı, barış adına somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmaması çağrısı yaptı.