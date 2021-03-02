Birçok kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 53 kişi gözaltında

Ankara ve İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmalarında 53 kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre savcılık, MİT ve polisin çalışması sonucu, şüphelilerin isimlerini belirledi.
Soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 44 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 26 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 25’i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Öte yandan İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonda ise örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.