Birçok kent kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Özellikle barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle beklenen kar İstanbul’a yağdı. İstanbul’da korkulduğu kadar hayatı olumsuz etkileyecek etkisi olmadı karın ama Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentteki yüzlerce yerleşim birimine ulaşım kesildi.

Hamile kadınlar hastaneye saatler süren uğraşlarla götürüldü. Kısacası, basın kuruluşları için klişe ama bir o kadar da vazgeçilmeyen ‘Kar yolları kapattı’ demenin zamanı geldi!

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Kars… Fotoğraflar: AA

Doğu Anadolu’daki dört ilde -Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli- kar ve tipi nedeniyle 893 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum

Erzurum’da iki gündür etkisini sürdüren ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle mahalle statüsündeki 509 köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesinin karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yol açma çalışması yürütüyor.

Erzincan’da ise 189 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmaya çalışıyor.

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Tunceli

Kar yağışıyla beyaza bürünen Tunceli’de 144 yol ulaşıma kapandı. merkeze bağlı 10 ve ilçelerden Ovacık’ta 32, Pülümür 40, Nazımiye 21, Mazgirt 13, Hozat 22, Çemişgezek’te altı köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolları açmak için mesai yapıyor.

Kars

Kars’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Akyaka’da 8, Arpaçay’da 13, Sarıkamış’ta 15, Selim’de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas

Sivas’ta yoğun kar yağışından nasibini alan kentlerden biri. Kentte 177 köy yolunda ulaşım kesildi. Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, dokuz adet bıçaklı kamyon ve 61 personelle yolları açmaya çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaştığı Zonguldak’ta 112 köye ulaşım sağlanamıyor.

Hamile kadın altı saatte hastaneye ulaştı

Van’ın Muradiye ilçesinde yolu kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin altı saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Gültepe Mahallesi’nde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına’nın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu. Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri altı saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırtına’nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum

Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Türkiye’nin birçok kentinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Erzurum’dan objektife yansıyan kare bu güzel ‘beyaz manzaralar’dan sadece biri.

İstanbul’da ise Çamlıca, Sarıyer, Arnavutköy gibi yüksek kesimlere diğer ilçe ve semtlerden daha fazl kar düştü. Bu durum, sosyal medyada yaşadıkları yerde 25-30 santimetre kar olduğunu söyleyenlere, karın o kadar yoğun olmadığı Beşiktaş’ın merkezi gibi yerlerden, “Hani nerede” gibi esprili mesajlar atarak yanıt vermelerine neden oldu.

Arnavutköy karın ‘tuttuğu’ ilçelerden biri.

İstanbul’da uzun bir aradan sonra kar gören çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen mahalle aralarında oynamak için dışarı çıktı. Magekantte, her kar yağışında yöneltilen “Okullar tatil edilecek mi” sorusuna ise salgın nedeniyle uzaktan eğitim yapıldığı için bu kez gerek kalmadı.