Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı, Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplanıyor.

Fotoğraflar: DHA

İzmir, Dikili

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

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İzmir, Dikili

Haberi duyan sığınmacılar, İzmir’in Dikili ilçesindeki sahilde toplandı.

Para toplayıp lastik bot satın alıyorlar

Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili’de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 sığınmacının, lastik bot almak için kendi aralarında para topladığı bildirildi. Satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan’a doğru yola koyulacak.

İzmir, Dikili

Birçok sığınmacının da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki sahillere gittiği bildirildi. Türkiye içindeki ve İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine onlarca sığınmacı Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla geçmek amacıyla sahillere gelmeye başladı.

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Çanakkale, Ayvacık

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adası’na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp ilçede bulunan Göç İdaresi’ne bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’nde farklı milletlere mensup 400 sığınmacının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’daki sığınmacılar taksilerle sınırlara gidiyor

İstanbul’da da birçok noktadan sığınmacılar minibüs ve taksilerle Edirne’ye sınır kapısına gidiyor.

İstanbul, Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesinde toplanan sığınmacılar, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne’ye doğru yola çıktı.

Edirne’de de yaklaşık 300 sığınmacı gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için yürüyen sığınmacıların Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyruklu olduğu iddia ediliyor.