Diken

Yaramazlara biraz batar!

Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı, Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplanıyor.

Fotoğraflar: DHA
İzmir, Dikili

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

Reklam

İzmir, Dikili

Haberi duyan sığınmacılar, İzmir’in Dikili ilçesindeki sahilde toplandı.

Para toplayıp lastik bot satın alıyorlar

Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili’de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 sığınmacının, lastik bot almak için kendi aralarında para topladığı bildirildi. Satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan’a doğru yola koyulacak.

İzmir, Dikili

Birçok sığınmacının da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki sahillere gittiği bildirildi. Türkiye içindeki ve İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine onlarca sığınmacı Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botlarla geçmek amacıyla sahillere gelmeye başladı.

Reklam
Çanakkale, Ayvacık

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adası’na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp ilçede bulunan Göç İdaresi’ne bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’nde farklı milletlere mensup 400 sığınmacının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’daki sığınmacılar taksilerle sınırlara gidiyor

İstanbul’da da birçok noktadan sığınmacılar minibüs ve taksilerle Edirne’ye sınır kapısına gidiyor.

İstanbul, Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesinde toplanan sığınmacılar, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne’ye doğru yola çıktı.

Edirne’de de yaklaşık 300 sığınmacı gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için yürüyen sığınmacıların Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyruklu olduğu iddia ediliyor.

Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor

BM genel sekreterinden İdlib açıklaması: Derhal ateşkes ilan edilmeli

NATO Türkiye’nin talebiyle bugün olağanüstü toplanacak

Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık

Dolar İdlib saldırısının ardından 10 ayın zirvesinde

RTÜK’ten ‘İdlib uyarısı’: Yayınlar yakından takip ediliyor

Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek

Bahçeli: Her türlü askeri müdahale ve mücadele kararı haklı ve meşrudur

CHP Meclis’i toplantıya çağırdı, sözcü soru almadı: Cevap vermesi gerekenler başkaları

Cumhurbaşkanlığında yedi saate yakın güvenlik zirvesi

NATO’dan kınama, AP ve ABD’den, ‘Dostunu tanı’ mesajı

AKP sözcüsü: Rejim unsurları artık Türkiye için düşman unsurdur

SON HABERLER

Ankara: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un mesajı: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...