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Yaramazlara biraz batar!

Birçok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye uçuşlar bu gece itibarıyla durduruluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen corona virüsü toplantısında alınan karara göre Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24:00 itibarıyla durdurulacak.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Oktay’ın başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.

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Toplantının ardından İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00:00’a kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır.”

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