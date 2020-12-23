Birbirlerini teselli eden ‘dul penguenler’in fotoğrafı ödül getirdi

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan, ‘dul kaldıktan’ sonra birbirlerini teselli eden iki penguenin dayanışması o anı ölümsüzleştiren Alman fotoğrafçıya ödül getirdi.

Fotoğraf: Tobias Baumgartner

Alman fotoğrafçı Tobias Baumgaertner’in çektiği kare, Oceanographic dergisinin ‘Okyanus Fotoğraf Ödülleri’nde ‘halkın seçimi’ kategorisinde yılın fotoğrafı seçildi.

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Baumgartner, boyları ortalama 33 santimetre olan 1400’e yakın penguene ev sahipliği yapan, kentteki St. Kilda İskelesi’nde yaşayan ikilinin hayat arkadaşlarını kaybettiğini öğrendi.

Alman fotoğrafçı ödülü kazandığını duyurduğu Instagram sayfasında şunları yazdı: “Bir gönüllü yanıma geldi ve beyaz ve yaşı daha büyük olan dişinin ve soldaki genç erkeğin partnerlerini kaybettiklerini ve birbirlerini teselli ettiklerini anlattı. Kayıp yaşadıktan sonra saatlerce birbirlerine sarılıp kentin ışıklarını izlediklerini söyledi.”

Penguenlerin dayanışma hikayesini duyan Baumgartner üç gün süreyle onların bulunduğu bölgede kaldı. Gören herkesin içini ısıtan bu kareyi çekmeyi başarana kadar!

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“Çok zor oldu kareyi yakalamak ama o güzel anı ölümsüzleştirebildiğim için şanslıyım” diyen Baumgartner’in çabası toplumun da takdirini kazandı; ödül kazandırdı.