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Yaramazlara biraz batar!

Yılın ikinci ‘Süper Ay’ı bu gece belirecek

Ay, bu gece Dünya’ya en parlak yüzünü gösterecek

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dünya’ya en yakın noktada olması, Ay’ı en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterecek.

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Türkiye’de, 19 Şubat günü yerel saatle 18:15’ten itibaren görülmeye başlanacak olan ‘Süper Dolunay’, 20 Şubat sabah 08:30’a kadar gözlemlenebilecek.

Yılın ilk ‘Süper Ay’ı 20 Ocak’ı 21 Ocak’a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması’nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek ‘Süper Kanlı Ay’a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gökyüzünde eşine az rastlanır bir görüntü oluşturmuştu.

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Yılın üçüncü ve son Süper Ay’ı 21 Mart’ta seyredilebilecek.

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