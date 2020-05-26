Bira nedeniyle ceza alan Sırdar’ın programı yerine RTÜK mey öven belgesel yayınlatmış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radyocu Nihat Sırdar’a programında “Birayla iyi gider” ifadesine yer vermesi nedeniyle yayın durdurma cezası esnasında yayınlattığı belgeselde mey övüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sırdar, bir dinleyicinin yayın sırasında yolladığı “Karantina günlerinde evde birçok şey yapmayı öğrendim. Mesela yufkaları üçgen şekilde kesip zeytinyağı ve baharatladıktan sonra fırına atıyorum. Çok güzel cips oluyor. Biranın yanında iyi gidiyor” mesajını okuduğum için üç gün yayın durdurma cezası almıştı.

Reklam

Sırdar’ın bugün Gazete Pencere’deki yazısında aktardığına göre RTÜK’ün cezalı program yerine yayınlattığı belgesel de mey öven, dertlere nasıl iyi geldiğini anlatan bir metin vardı.

Sırdar olayı şöyle anlattı: “Neyse ki RTÜK’ün cezalı olduğum ilk akşam benim programım yerine yolladığı programı dinledim de kendime geldim.

Elazığ şehrinin güzelliklerinin anlatıldığı belgeselin içinde geçen yine yörenin ünlü bir ozanının ‘mey‘i öven ve ne kadar da güzel tüm dertlere iyi geldiğini anlatan metin beni benden aldı.

Reklam

Bira dediğim için ceza aldığım yayında mey muhabbeti hakikaten tam yerinde oldu yani.“