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Yaramazlara biraz batar!

Bir zamanlar 200 mağazası vardı: Esse için mahkemeden iflas kararı

ALİ ÇİÇEK

Bir dönem Türkiye genelinde 200 kadar mağazası bulunan Esse ile birlikte gruba bağlı üç şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketlerin tasfiye süreci de başladı. Esse’nin toplam borcu 500 milyon lirayı aşıyor.

Esse Ev Ürünleri, bir dönem Türkiye’nin önemli mutfak perakende zincirlerinden biriydi. Selam Şeftali’nin kurduğu şirket, 2016’da Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satıldı. Ancak satıştan birkaç ay sonra sıkıntılı süreç de başladı. Mali krize giren Esse, kendisiyle birlikte Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları’nın da sonunu getirdi.

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Bakırköy Ticaret Mahkemesi, Esse Ev Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ,  Essenso Ev Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. AŞ ve Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin iflasına karar verdi. 

İflas kararıyla birlikte üç şirket de tasfiye sürecine alındı. Tasfiyeye alınan şirketlerin varlıkları satılıp borçlar ödenecek.

Şirketin toplam borcunun 500 milyon lirayı  aştığı ifade ediliyor.

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