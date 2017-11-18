Bir zahmet: Van’da Ermeni mezarlığı üzerine yapılan tuvalet kaldırılacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Van’ın Edremit ilçesinde Ermeni mezarlığının üstüne inşa edilen tuvaletin 60 gün içinde kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, “Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Edremit belediyesine atanan kayyum tarafından Dilkaya Mahallesi’nde bulunan tarihi Dilkaya Höyüğü’ne ve Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet inşa edildiği öne sürülmüştü.

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Agos’un haberine göre Kurtulmuş konuya ilişkin şunları kaydetti: “Edremit’teki kazılarla ilgili, koruma kurulumuz tarafından, alanda mevcut bulunan yapıların işleme uygun olmadığına, izinsiz uygulamaların kültür varlığı tabakasına zarar vermeden ilgili müze müdürlüğü denetiminde 60 gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Yani ‘tuvalet yapıldı’ dediğiniz yerle ilgili yapıların kaldırılmasıyla ilgili koruma kurulu kararı var. Bu konunun takipçisi olacağız.”

Bölgeye giden HDP İstabul Milletvekili Garo Paylan, “Bölgenin bir Ermeni mezarlığı olduğuna dair şüphem kalmadı” demişti.

Konuyu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na taşıyan Paylan şunları kaydetmişti: “‘Oradan insan kemikleri çıkıyor, hemen üstüne bir mescit, bir kafeterya, bir tane de tuvalet yaptılar’ diye bir şey söylediler, inanamadım. Hemen gittim, gözlerimle müşahede ettim. Gerçekten elinle kazdığında insan kemiklerine ulaştığın yerin üzerinde bir mescit, bir kafeterya, bir tuvalet yapılmış Sayın Bakanım. Hemen yanında Urartu höyüğü, hemen yanında kilise kalıntıları, Arshile Gorky’nin köyü, bütün bunların üzerine gerçekten mezbelelik yapılar yapılmış. İnsana saygı, ölüye saygı, atamıza saygı, kültüre saygı, tarihe saygı… Neresinden tutalım bunun?”