Bir zahmet: Sağlık Bakanlığı ‘hamile çocuk’ listesini inceleyecek

İstanbul’da bir hastanede beş aylık süreçte yaşı 18’in altında 115 çocuğun hamile olarak geldiğinin tespit edilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı ‘yeniden’ inceleme talimatı verilip müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

2012 yılından beri Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N. (33), geriye dönük yaptığı incelemede, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etti.

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18 yaş altındaki hamile çocuklara ilişkin bilgilerin adli birimlere ulaştırılması zorunlu olduğundan Ş.İ.N., hastanede psikolog olarak çalışan I.Ö. ile birlikte durumu tutanak altına aldı. İkilinin imzaladığı tutanaktan sonra Ş.İ.N. geriye dönük inceleme yaptı.

Hastaneye 1 Ocak 2017 ile 9 Mayıs 2017 arasında gelen 115 çocuğa ilişkin kayıtlar tek tek incelendi. Hamile olduğu tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun ise 15 yaşından önce hamile kaldığı anlaşıldı.

15 yaş altı hamilelik rıza aranmaksızın çocuğun cinsel istismarı kapsamında bulunuyor.

Durumun medyaya yansımasının ardından Sağlık Bakanlığı, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, konunun daha önce incelendiği, ancak soruşturmaya gerek görülmediği, buna karşılık hassasiyet nedeniyle yeniden inceleneceği belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili ‘Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi’ başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Haber daha önce şikâyete konu olmuş, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Medeni kanunun ilgili hükümleri, ‘Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar’ , ‘Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez’ demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK’nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir: 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlarda ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır. Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.”