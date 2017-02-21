Bir yönetici firari: Aladağ’daki yurt faciası soruşturmasının genişlemesi talep edildi

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait kaçak yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Yangın, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda 29 Kasım 2016 akşamı meydana gelmişti. Faciaya iliskin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan yöneticiler dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılıç bilirkişi raporuna göre tali kusurlu oldukları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Yasal mevzuat gereği hiç açılmaması gereken yurdun açılışına izin verenlerin de yargılanması gerekiyorken mevcut tutuklulardan dördünün 22 Ocak 2017’de tahliye edilmesi çocuklarını kaybetmiş ailelerin öfkelerine ve kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Tahliyelerin hemen ardından mağdur aileler adına Sosyal Haklar Derneği ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda görevli avukatlar itiraz etmişti. Üç isim yeniden tutuklanırken, yöneticilerden Ramazan Keleş’in firar ettiği ortaya çıkmıştı.

Komisyonda görevli avukatlar savcılığa başvurarak yurdun açılışına izin verenlerin de tahkikat altına alınmasını istedi.

Dilekçede ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan yürütülen soruşturmanın ‘asli kusurlar bakımından ihmali‘yle ölüme neden olma yönünden değerlendirilmesini talep eden avukatlar tali kusurlular yönünden ise ‘olası kasıt’ varlığının göz önüne alınması gerekliliğini vurguladı.

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmişti. Üç kişinin asli, dört kişininse tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.