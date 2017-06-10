‘Bir yol deneyimi’: London Grammar’den yeni albüm

Doğu Afrika ülkesi Eritre, Katar’la ilişkilerini kesmesini isteyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) isteğini geri çevirdi. Hürriyet’te yer alan habere göre, Eritre Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Katar ile ilişkisi bulunan diğer devletler gibi Suudi Arabistan ve BAE’den kardeş Doha ile ilişkilerimizi kesme talebi geldi. Biz bu talebi tamamıyla reddettik. Kardeş Katar halkı ve […]