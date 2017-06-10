‘Bir yol deneyimi’: London Grammar’den yeni albüm

Britanyalı müzik grubu London Grammar, dört yılın ardından yeni albüm çıkardı.
‘Truth Is A Beautiful Thing’ isimli albümde 18 şarkı yer alıyor.
Albüme, Sia, Adele ve Coldplay’le çalışan yapımcılar eşlik etti.
Albümle ilgili açıklama yapan London Grammar’in solisti Hannah Reid, “Şarkı sözlerim bilinçaltımdan geliyor. Yeni albümün teması farklı, daha estetik. İlk albüm, kişiler arası ilişkilere ve romantik ilişkilere dair şarkılardan oluşuyordu. Bu albüm ise benim yoldaki deneyimimle alakalı” diye konuştu.
Grubun bundan önceki albümü 2013 yılında çıkan ‘If You Wait’ti.