Bir yıllık değişim: 85 liralık ‘geçim sepeti’ 108 lira oldu

Finans uzmanı Doç. Dr. Aysel Gündoğdu’nun hesabına göre, markette sepet artık 23 lira daha pahalıya doluyor.

Fotoğraf: Pixabay

Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Doç. Dr. Gündoğdu, Twitter hesabından ocak ve aralık aylarında yaptığı market alışverişlerinin fişlerini paylaştı.

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Her iki ayda da aynı marketten aynı ürünler satın alındı. Ocakta ürünlere 85 lira 55 kuruş ödenirken, aralık ayının başında bu tutar 23 lira artarak 108 lira 55 kuruşa yükseldi. Bu bir yılda yaklaşık yüzde 26’lık artış anlamına geliyor.

Gündoğdu, her ay aynı ürünleri alarak fiyat karşılaştırması yapıyor.

Listede zamlanmayan ürün kalmazken, artışın bazı ürünlerde ortalama 1.5 lira civarında olduğu görüldü. 15’li yumurtanın 5 lira, ayçiçek yağının ise 8 lira zamlanması dikkat çekti.

İlk alışverişteki KDV’nin 5 lira 72 kuruş, aralık ayındakinde ise 7 lira 55 kuruş tuttuğu görüldü.

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Doçent, paylaşımına “Fiyatlar artarken maaş artmıyor. Aynı sepeti almak için vatandaş ya bazı ürünleri çıkaracak ya da 23 TL fazla ödeyecek!” notunu düştü.

TÜİK’e göre kasımda yıllık gıda enflasyonu yüzde 21.