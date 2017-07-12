Bir yıllık bilanço: 15 Temmuz’un ardından TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi

Darbe girişiminden bu yana geçen bir yıllık sürede TSK’dan 7 bin 655 personel ihraç edildi.

AA’nın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kara, deniz ve hava kuvvetlerinden çok sayıda personel ihraç edildi.

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TSK’dan ihraç edilen 7 bin 655 personelden 150’si general/amiral, 4 bin 287’si de subay. Yine bir yılda orduda 786 kişi hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı.

Kara kuvvetleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedisi general, 2 bin 538’i subay, 1016’sı astsubay, 1087’si uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 73’ü işçi/memur olmak üzere 4 bin 801 kişi ihraç edildi. 140 personel hakkında da geçici olarak görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.

Deniz kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 31’i amiral, 646’sı subay, 368’i astsubay, 30’u uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ve 27’si memur/işçi olmak üzere 1102 personel ihraç edildi. Komutanlıkta 121’i subay 231 personel görevden uzaklaştırıldı.

Hava kuvvetleri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 32’si general, 1103’ü subay, 536’sı astsubay, 55’i uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 26’sı memur/işçi olmak üzere 1752 kişi ihraç edildi. Yine komutanlıkta 415 personel hakkında da geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı.