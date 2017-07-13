Bir yıllık 15 Temmuz bilançosu: 169 bin kişi hakkında işlem, 50 bin tutuklama

Üzerinden bir yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tutuklanan 50 bin 510 kişiden 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815’i emniyet mensubu, 24’ü vali, 73’ü vali yardımcısı, 116’sı kaymakam.

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Toplam 48 bin 439 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bunlardan 3 bin 46’sı asker, 5 bin 24’ü polis, dokuzu vali, 27’si vali yardımcısı, 73’ü kaymakam.

Öte yandan 10 bin 33 kişi savcılıktan, 33 bin 371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 43 bin 404 kişi serbest bırakıldı.

152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı 9 kaymakam, 7 bin 266 diğer şüpheli olmak üzere 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.