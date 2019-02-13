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Yaramazlara biraz batar!

Bir yıldır aranıyordu: İzmit’te kadınlara cinsel organını gösteren şüpheli gözaltında

İzmit’te sokakta yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen 29 yaşındaki M.K.’nin, kent merkezinde hava karardıktan sonra yaklaştığı kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

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Kadınların şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir yıldır aranan M.K.’nin, bir kadına cinsel organını gösterdiği sırada çevredeki bir kişi tarafından fotoğrafı çekildi.

Fotoğrafı inceleyen polis, M.K.’yi Kuruçeşme Mahallesi’nde yakaladı.

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Gözaltına alınan M.K. ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini kontrol edemediğini öne sürdü. Şüphelinin ‘teşhir’ suçundan Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde suç kaydı olduğu belirlendi. M.K. adliyeye sevk edildi.

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