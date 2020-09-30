Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda vergi kaldırıldı

Bankalarda bir yıldan uzun süreli vadeli mevduat hesaplarından vergi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Karara göre, vadesiz ve altı aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 5, bir yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda da yüzde 0 vergi uygulanacak.

Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

Halihazırda bir yıldan uzun vadesi bulunan hesapların faizinden yüzde 10 vergi alınıyor.

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Öte yandan, döviz ile altın alım-satım sırasında alınan vergi yüzde 1’den binde 2’ye indirildi. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, 24 Mayıs’ta yüzde 1’e yükseltilmişti.

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