Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda vergi kaldırıldı

Bankalarda bir yıldan uzun süreli vadeli mevduat hesaplarından vergi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Karara göre, vadesiz ve altı aya kadar vadeli hesaplardan yüzde 5, bir yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda da yüzde 0 vergi uygulanacak.

Karar bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

Halihazırda bir yıldan uzun vadesi bulunan hesapların faizinden yüzde 10 vergi alınıyor.

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Öte yandan, döviz ile altın alım-satım sırasında alınan vergi yüzde 1’den binde 2’ye indirildi. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, 24 Mayıs’ta yüzde 1’e yükseltilmişti.