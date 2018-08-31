TL’ye teşvik: Bir yıldan fazla vadeli mevduata sıfır vergi

Bankalardaki Türk Lirası mevduatlarından alınan vergi oranları düşürülürken döviz mevduatlarında vergi arttı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan düzenleme şöyle:

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– Vergi oranı, altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

– Altı aya kadar vadeli hesaplar için vergi oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13’lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

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– Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü.

– Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli üç ay için geçerli olacak.