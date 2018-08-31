Diken

Yaramazlara biraz batar!

TL’ye teşvik: Bir yıldan fazla vadeli mevduata sıfır vergi

Bankalardaki Türk Lirası mevduatlarından alınan vergi oranları düşürülürken döviz mevduatlarında vergi arttı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan düzenleme şöyle:

Reklam

– Vergi oranı, altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

– Altı aya kadar vadeli hesaplar için vergi oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13’lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

Reklam

– Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü.

– Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli üç ay için geçerli olacak.

SON HABERLER

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Brunson iddianamesinden: Misyonerlik var, telefonundan maklube videosu çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...