Bir yılda fatura ödeyemeyen 104 bin kişinin doğalgazı kesildi

Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin doğalgazı fatura ödenmediği gerekçesiyle kesildi.

Fotoğraf: pixabay

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt verdi.

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Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2019 itibariyle 620 bini serbest tüketici olmak üzere yaklaşık 16.5 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Konut abonelerinin yüzde 7.64’ü taşınma ya da bina yıkımı gibi nedenlerle sözleşmesini iptal etti.

Aynı yıl, toplamda 153 milyon 222 bin 580 fatura düzenlendi. Abonelerin yüzde 0.63’ü faturasını ödeyemedi. Bu da yaklaşık 104 bin kişinin faturasını ödemede güçlük çektiğini gösterdi. Faturasını ödeyemeyen kişilerin doğalgazı geçici olarak kesildi.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri, pandemi döneminde gelirleri azaldığı için faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahipleri için kampanya yapmıştı.