Bir yılda 610 bin otomobil satıldı: Renault ve Fiat ilk sıralarda

Türkiye’de geçen yıl satılan sıfır kilometre otomobil sayısı, bir önceki yıla göre yarıdan fazla arttı.

Fotoğraf: Reuters

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ‘Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu’nu internet sitesinden açıkladı.

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Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç satışı önceki yıla göre yüzde 61.3 artarak 772 bin 788’i buldu.

Geçen yıl 610 bin 109 otomobil satıldı. Bu da otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 57.6 arttığını ortaya koydu.

Hafif ticari araç satışı da yüzde 77.2’lik artışla 162 bin 679’a çıktı.

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En çok hangi marka sattı?

Otomobil bazında Renault 98 bin 900 araçla ilk, Fiat ise 92 bin 364 araçla ikinci sırada yer aldı.

Vergi kriteri

Otomobilde satışlara en çok vergi etki etti. Satışların yüzde 87.6’sını vergisi diğerlerine göre düşük A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla önceki yılki gibi yine sedan otomobiller oldu. Sedanları yüzde 29.8’le SUV, yüzde 23.2’yle hatchback izledi.