Bir yılda 41 bin kadın ‘Alo 183’ hattını aradı

‘Alo 183’ hattının bir yılda 41 bin kadın tarafından arandığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı’yla ‘aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik’ rehberlik hizmeti veriyor. Ayrıca şiddet ihbarları da ihbar kabul edilip ilgili birimlere iletiliyor.

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Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bakanlığa bilgi edinme başvurusu yaparak 2016 yılına dair istatistikleri sordu.

Bakanlıktan gelen yanıta göre 7/24 çalışan hatta 2016’da 241 bin 27 çağrı geldi. Çağrılardan 40 bin 830’u ‘kadın hizmetleri’ hakkındaydı.

Kayıtlarının kaçının şiddete dair olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

Vakıf, bakanlığın hattının Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne ve 6284 sayılı yasaya aykırı olduğunu belirterek yalnızca kadına şiddet şikayetlerine hizmet veren bir hattın 7/24 çalışmasını istedi.