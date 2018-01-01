Bir yılda 409 kadın öldürüldü

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na göre 2017’de 409 kadın öldürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre platformun yayınladığı raporda kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarına dair veriler yer aldı.

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Buna göre geçen yıl 409 kadın öldürüldü, 129’u kamuya açık yerlerde tanınmayan erkekler tarafından olmak üzere 387 kadın cinsel şiddete maruz kaldı.

Kadın cinayetlerinin en yoğun gerçekleştiği il, 57 ölümle İstanbul oldu. Bu kenti 32 cinayetle İzmir, 25 cinayetle Antalya, 18 cinayetle Bursa izledi.

Kadınların 88’i ‘kendi hayatlarına dair karar almak’, 30’u da boşanmak istediği bahanesiyle öldürüldü.

Kadınları öldürenlerin yüzde 22’si eşleri, yüzde 13’ü de tanıdığı biri ya da akrabalarıydı. Öldürülen kadınların yüzde 34’ü evliydi.

Kadınların yüzde 43’ü ateşli silahlar, yüzde 21’i de kesici aletle öldürüldü.