Bir yıl önce gasp ettiği kişiyi, hapisten çıkınca tekrar gasp etti

Gasp suçundan altı ay hapis yatan bir soyguncu, cezaevinden çıktan sonra aynı kişiyi ağır şekilde döverek tekrar gasp etti.

İHA’nın haberine göre, olay Ankara’nın Çankaya ilçesinde 10 Kasım cumartesi günü meydana geldi. Nakış Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden M. A., para dolu çantasıyla akşam evine girerken kar maskeli iki kişi soyguncunun saldırısına uğradı. Soygunculardan biri M. A.’nın kafasına demir su borusuyla defalarca vurarak bayılttı. Çantayla kaçan soyguncular, binanın girişinde gözcülük yapan hırsızı da yanlarına alarak kayıplara karıştı. Kafasından aldığı darbelerle ağır yaralanan M. A.’yı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

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Cezaevinden çıkar çıkmaz çete kurdu

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, konunun aydınlatılması için ‘özel ekip’ kurdu. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen özel timler, üç soyguncunun E. K., G. K. ve Ş. D. isimli şahısların olduğunu tespit etti.

Ş. D.’nin M. A.’yı bir yıl önce de gasp ettiği, daha sonra yakalandığı ve bu suçtan altı ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Öte yandan Ş. D.’nin ceza evinden çıkar çıkmaz G. K. ile E. K.’ye ulaştığı ve “M. A.’da çok para var” diyerek onları soyguna ikna ettiği belirlendi.

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Yaklaşık bir hafta M. A.’yı takip ederek, evin etrafında keşif yaptıkları anlaşılan soyguncular, şafak vakti operasyonuyla yakalandı. Zanlılardan E. K. tüm suçlarını itiraf ederken, G. K. ile Ş. D.’nin suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

Adliyedeki telefon görüşmesi, paraların nerede olduğunu ortaya çıkardı

Ş. D., E. K. ve G. K. tutuklanırken, zanlılardan M. K., polis kontrolünde telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtti. Telefonun sesi dışarı verilen görüşmede yakınını arayan E. K. “Ben tutuklandım” demesi üzerine karşıdaki kişi “Paraları ne yapayım” diye sordu.

Bunun üzerine M. K.’nin telefonda görüştüğü kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişiyle birlikte gasp edilen M. A.’ya ait 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Bu gelişmeden yola çıkan ekipler, zanlıların gasp ettikleri parayı üçe böldüklerini belirledi. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş. D., E. K. ve G. K. cezaevine gönderildi.