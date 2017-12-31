Bir yıl oldu: ‘Reina katliamı’nda hayatını kaybeden 39 kişi anıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sivillere ‘cezasızlık’ getiren KHK’yi eleştiren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepkisini bir kez daha gösterdi: “Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir?”