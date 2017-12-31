Bir yıl oldu: ‘Reina katliamı’nda hayatını kaybeden 39 kişi anıldı

Geçtiğimiz yıl başı gecesi Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.
Katliamın yaşandığı Reina’nın girişinde yapılan tören saat 13.00’de başladı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı Reina’nın kapı girişine karanfiller ve çelenkler bırakıldı. Daha sonra üç ayrı dinde dualar okundu. Ölenler için lokma dağıtıldı.
Saldırıda ölenlerin yakınları yaptıkları konuşmalarda terörü lanetlediklerini dile getirdi.