Bir yıl aradan sonra: Kerkük petrolü Türkiye üzerinden sevk edilecek

Irak’ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.

Irak’taki merkezi hükümet, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), boru hattıyla Ceyhan Limanı’na gönderilen Kerkük’ün ham petrol sevkiyatını da askıya almıştı.

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AA muhabirine konuşan Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, “Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük’ten Ceyhan Limanı’na ihraç edilmeye başlandı” dedi.

Cihad, petrol sevkiyatının KBY boru hattı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) aracılığıyla yapıldığını söyledi.