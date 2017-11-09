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Bir yıl önce: ‘Açığa alındım işimi istiyorum’ diyen Nuriye Gülmen eyleme başladı

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248 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen, tam bir yıl önce Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde “Açığa alındım işimi istiyorum” dövizi açarak eyleme başlamıştı. (Fotoğraf: Twitter)


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