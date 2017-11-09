Bir yıl önce: ‘Açığa alındım işimi istiyorum’ diyen Nuriye Gülmen eyleme başladı

248 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen, tam bir yıl önce Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde “Açığa alındım işimi istiyorum” dövizi açarak eyleme başlamıştı. (Fotoğraf: Twitter)
Yaramazlara biraz batar!
248 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen, tam bir yıl önce Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde “Açığa alındım işimi istiyorum” dövizi açarak eyleme başlamıştı. (Fotoğraf: Twitter)
Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görüşmesinin ‘beklenenden iyi’ geçtiği aktarıldı.
Macron’un AİHM konuşmasında, bizim ana akım medyanın dudak bükerek geçiştirdiği, Türkiye- Rusya eşleştirmesi, tesadüfi bir ifade değildir.
NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.
MİT TIR’ları davasından aldığı ceza bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Düne kadar haksız ve hukuksuz hapis yatıyordum. Artık üstüne bir de hükümsüz ceza çekmeye başladım…” dedi.
Süper Lig’de deneme aşamasına geçilen ve kapalı devre test edilen video hakem sistemi VAR önümüzdeki sezona kaldı.