Bir yıl önce: ‘Açığa alındım işimi istiyorum’ diyen Nuriye Gülmen eyleme başladı

MİT TIR’ları davasından aldığı ceza bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Düne kadar haksız ve hukuksuz hapis yatıyordum. Artık üstüne bir de hükümsüz ceza çekmeye başladım…” dedi.